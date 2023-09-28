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Попов: Карпин всё верно сказал — надо доказывать свой уровень в Европе

Попов: Карпин всё верно сказал — надо доказывать свой уровень в Европе
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Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о необходимости переезда российских футболистов в более сильные европейские чемпионаты.

«Слова Карпина вырвали из контекста, он не говорил, что нужно уезжать из России, потому что здесь плохо. Он имел в виду, что, если ты хочешь стать футболистом высокого уровня, тебе нужно уезжать в другой чемпионат. И он сказал всё абсолютно верно. Ты должен уезжать от этих миллионов евро, которые здесь получаешь, на 300–500 тысяч в Европе и доказывать, что ты хороший футболист», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что российским футболистам нужно уезжать в Европу, чтобы повышать свой уровень.

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