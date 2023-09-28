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«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Межбри. «Севилья» следит за игроком

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Межбри. «Севилья» следит за игроком
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Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует заключить новое соглашение с полузащитником команды Ханнибалом Межбри. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры о продлении контракта между боссами «красных дьяволов» и представителями 20-летнего футболиста начнутся в ближайшее время.

Отмечается, что на молодого хавбека также претендует «Севилья», которая делала попытки приобретения тунисца в минувшее трансферное окно.

В текущем сезоне Межбри провёл за «Манчестер Юнайтед» три матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с манкунианцами действует до конца июня 2024 года. Также предусмотрена опция автоматического продления ещё на один сезон. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Рому» вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

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