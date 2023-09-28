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Форвард «Зенита» Изидор объяснил свою мотивацию играть в России, несмотря на бан УЕФА

Форвард «Зенита» Изидор объяснил свою мотивацию играть в России, несмотря на бан УЕФА
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Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор объяснил, в чём заключается его мотивация играть в России, несмотря на отсутствие международных турниров. Он признался, что горд выступлениями за «Зенит».

«Даже несмотря на отсутствие еврокубков, «Зенит» остаётся самым большим клубом России. Его инфраструктура, качество команды, болельщики клуба – всё это потрясающее и невероятное. Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита». Конечно, я мечтаю о том, чтобы вместе с командой вернуться в Лигу чемпионов, и надеюсь, что это произойдёт в ближайшем будущем», – сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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