Изидор: с Семаком на французском не говорили. Узнал, что он играл в Париже, уже здесь

Французский новичок «Зенита» Вильсон Изидор признался, что не знал о выступлениях Сергея Семака за «Пари Сен-Жермен» в период игровой карьеры. Также футболист высказался по поводу использования французского языка в «Зените».

«Я узнал, что он играл в Париже, уже после переезда, до этого не слышал об этом. Это круто, много говорит о нём как о профессионале. Пока по-французски мы с ним не говорили. Но я иногда учу одноклубников каким-то французским словам, когда они спрашивают. Многим это интересно!» – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, Изидор пополнил состав «Зенита» в минувшее летнее трансферное окно. Он перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива».