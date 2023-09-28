Красножан: никто из российских футболисток не отказывался от сборной после отстранения

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан сообщил, что ни одна футболистка не отказалась играть за национальную команду с начала отстранения.

«Никто из футболисток не отказывался от вызова в сборную России с момента отстранения. Не могли приехать, например, по состоянию здоровья, а чтобы кто-то сказал не вызывать или что не приедет, такого не было. Таких, которые могли бы поменять гражданство, тоже не было. Эта тема вообще не находится в национальной команде», — приводит слова Красножана ТАСС.

Напомним, в конце февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.