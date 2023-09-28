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Воспитанник «Зенита» Ведерников назвал отличие футбола в США от России

Воспитанник «Зенита» Ведерников назвал отличие футбола в США от России
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Воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников назвал отличие футбола в США от России. 20-летний защитник совмещает в Колорадо футбольную карьеру с обучением в местном университете.

«Кстати, заметное отличие от России тут в том, что абсолютно все проблемы открыто обсуждаются с партнёрами, тренерами. Любой может взять слово, задать какие-то вопросы, обсудить игру. Причём это делается не просто формально, а реально все в этом участвуют, высказываются. Не сказал бы, что этого совсем нет в России, но здесь чуть иначе выстроена работа в этом плане. Каждый может сказать, что и как улучшить в нашей игре, как перестроиться, предложить какую-то идею. В общем, более серьёзное и открытое отношение к таким дискуссиям», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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