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«У меня полностью закончились отношения с руководством». Изидор — об уходе из «Локо»

«У меня полностью закончились отношения с руководством». Изидор — об уходе из «Локо»
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Французский нападающий Вильсон Изидор высказался об уходе из «Локомотива». Напомним, в летнее трансферное окно футболист присоединился к «Зениту».

«Когда я понял, что не смогу перейти в «Метц», то был расстроен! Не на моих одноклубников, не на главного тренера, потому что они-то как раз, зная всю ситуацию, поддерживали меня. В своих мыслях я старался продолжать оставаться профессионалом и был им до последней секунды, которую провёл в «Локомотиве». Просто в какой-то момент полностью закончились какие-либо отношения с клубным руководством. Когда я вернулся в сентябре в Москву, то уже знал, что ещё есть возможность перейти в «Зенит», – и просто ждал, когда это произойдёт», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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