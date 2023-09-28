Радимов — хавбеку 2DROTS Слону: если забьёшь «Химкам», с меня ресторан на четверых!

Главный тренер медийной команды «Чисто Питер» Владислав Радимов попытался мотивировать полузащитника 2DROTS Владислава Ослоновского в преддверии матча 1/32 финала Пути Регионов Фонбет Кубка России с «Химками».

«Если Слон забьёт – с меня ресторан на четверых!

Я зарекался не мотивировать больше Слона, но тут не могу устоять, всё-таки мой любимый медийный футболист не из состава «Чисто Питера»!

Слон, если сегодня забиваешь «Химкам» – оплачиваю стол в московском ресторане на четверых людей на твоё усмотрение. В разумных пределах, конечно.

Как думаете, поможет это Слону сегодня забить?» – написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, встреча между 2DROTS и «Химками» состоится в четверг, 28 сентября. Начало игры в 16:45 мск.