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«Бабаев сказал, что платить не будут». Фернандес — о разговоре с гендиректором ЦСКА

«Бабаев сказал, что платить не будут». Фернандес — о разговоре с гендиректором ЦСКА
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Футболист «Зенита» Марио Фернандес рассказал о разговоре с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым, который состоялся незадолго до перехода защитника в клуб из Санкт-Петербурга.

«Точно ли я не подвёл ЦСКА, джентльменское соглашение? Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвёл ЦСКА. Была договорённость: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Об этом была договорённость с президентом. Только когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги «Интернасьоналу» и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел «Зенит».

Получив от него предложение, я ещё раз позвонил в ЦСКА. Кому? Всегда общался с Романом Бабаевым, через переводчика Максима Головлёва. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: «Меня зовёт «Зенит». За вами — последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги». После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А «Зенит» готов», — приводит слова Фернандеса Sport24.

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