Тренер сборной России U17 Первушин: шансов, что сыграем на Евро-2024, крайне мало

Старший тренер сборной России U17 Денис Первушин прокомментировал решение УЕФА допустить юношеские российские сборные к международным соревнованиям.

«Понимания, что будет дальше, пока нет. Мы готовимся к турниру в Турции, который пройдёт с 20 по 30 сентября, где будут Панама, Узбекистан, Мали и Сенегал. Это не окно УЕФА. Хотелось бы ещё раз поблагодарить руководителей академий и клубов, которые пошли нам навстречу, отпустив футболистов вне окна.

Возможно ли теоретически, что сборную U17 включат в отбор на Евро? Сложный вопрос. Что касается нашей сборной, то тут шансов очень мало. Если говорить о ребятах помладше, 2007 года рождения и позже, то там шансы существуют. Для нас шансов очень мало», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что Первушин является тренером сборной 2006 года, к 2024-му его команда U17 перешагнёт возрастную планку участников ближайшего чемпионата Европы. На Евро-2024 может сыграть команда 2007 года рождения.