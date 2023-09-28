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«Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе Хосе Негрейры

«Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе Хосе Негрейры
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Каталонской «Барселоне» предъявлено официальное обвинение во взяточничестве по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры. Об этом сообщает El Debate.

По информации источника, также обвинения были предъявлены самому Хосе Негрейре, его сыну и бывшим президентам каталонского клуба Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю. Отмечается, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре посчитал выплату в размере € 7,5 млн от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей преступлением.

Суд придерживается позиции, что ни одно должностное лицо не может и не должно получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих прямых обязанностей. В случае, если вина «Барселоны» будет доказана, каталонскому клубу грозит вылет в Сегунду и дисквалификация в еврокубках.

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