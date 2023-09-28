Ловчев отреагировал на допуск юношеских сборных России в турниры под эгидой УЕФА

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о допуске юношеских команд России в международные турниры под эгидой УЕФА. Также он поразмышлял по поводу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Не было никаких сомнений в том, что в нынешней ситуации играть нам не дадут, — это что касается взрослых сборных. Идет оголтелая политика. Как-то прочитал интервью Егора Титова, который сказал — играть лет пять мы не будем. Я согласен с таким мнением, с поправкой: играть не будем, возможно, ещё дольше.

Теперь о ситуации с допуском команды юношей — без флага, гимна, герба и любой идентификации. Прочитал пресс-релиз, где идёт мотив — дети-то не виноваты. Не понял, а в чём виноваты взрослые сборные России или Россия в чём виновата? Смотрите на себя и оценивайте себя, а не нас. Светлые европейские граждане взялись оценивать как страну, так и её граждан, в чём-то обвинять.

Для меня очевидно, что вот этот крен, который идёт сейчас в политике, экономике по нашему взаимодействию с Азией, он будет продолжаться в футболе. Этот процесс будет продолжаться — с Европой мы не будем играть даже в товарищеских матчах. Тут мы не изменимся, измениться может только Европа.

Я вижу, что те истории, которые были и предстоят, — имею в виду товарищеские игры с Азией, турне молодёжки предстоящее в Бразилию — их надо продолжать. Играть с теми, кто готов, — потому что международный опыт необходим. Но играть надо на условиях, которые нас не унижают. На Олимпиадах, ЧМ и Евро соревнуются страны, а не безликие команды без флага и гимна. Они не себя представляют, а страну.

Нас полтора года держат на коротком поводке. Взрослые не играют, а детям дадут, но без гимна и флага.

И нам говорят, вот перейдём в Азию, а обратно не вернёмся. Кто это знает, где это написано? Что нам всё время навязывают точку зрения про «никогда»? Время такое — играйте там, где с вами готовы играть и не заставляют унижаться. Пока сила на стороне Европы, но это не навсегда», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.