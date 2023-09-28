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Игрок «Зенита» Изидор: у Галактионова могло бы сложиться в Европе, если бы он этого хотел

Игрок «Зенита» Изидор: у Галактионова могло бы сложиться в Европе, если бы он этого хотел
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор считает, что у главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова могла бы сложиться неплохая карьера в Европе, если бы он этого хотел.

«Даже несмотря на то, что я мало играл, считаю Галактионова хорошим тренером для молодых футболистов. Да, с ним у меня было не так много игрового времени, но он многому меня научил. Это специалист, у которого могло бы здорово сложиться в Европе, если бы он этого захотел», – сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, в летнее трансферное окно Изидор перешёл из «Локомотива» в «Зенит». При этом ранее московский клуб не отпустил его во французский «Метц».

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