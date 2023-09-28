Адвокат игрока «Спартака» Игнатова: история с агентом Маньяковым далеко не закончена

Адвокат футболиста «Спартака» Михаила Игнатова Ирина Бжезовская высказалась о решении палаты РФС по разрешению споров, жалобе в Верховный суд РФ, помощи красно-белых и одной из целей спора против агента российского хавбека Александра Маньякова.

«Хотелось отметить очень высокий профессионализм, владение нормами действительного законодательства, владение регламентами РФС членами этой палаты. Они проявили профессионализм и предметно исследовали все обстоятельства рассматриваемого заявления. Задавались многочисленные вопросы, которые были очень грамотны с точки зрения предмета спора. Мы реально увидели сильную сторону органов РФС в лице всех членов палаты и председателя палаты РФС. Палата приняла законное решение. Юристы «Спартака» поддерживали позицию Игнатова. Был составлен с их стороны очень грамотный и подробный, обстоятельный отзыв. «Спартак» находился в рассмотрении в статусе третьего лица.

История с Маньяковым далеко не закончена и не подошла к концу. Регламентом РФС предусмотрено взыскание штрафов в случае неисполнения решения комитета о взыскании денежных средств в настоящем споре, сейчас пока решение комитета о взыскании ещё почти 10 миллионов не вступило в силу. Взыскание штрафов может быть применено четыре раза. После четвёртого раза на футболиста накладывается санкция в виде дисквалификации. На данный момент имеется первое решение о наложении штрафа в виде 50 тыс. рублей. Вчера было второе решение о штрафе в 100 тыс. рублей. Оно будет обжаловано стороной футболиста в комитете РФС. Мы ждем решения Верховного суда Российской Федерации по данному делу.

На данный момент кассационная жалоба в Верховный суд не подана, потому что постановление первого кассационного суда от 6 сентября ещё отсутствует в публичном доступе. Процессуально он должен быть готов в течение пяти дней, но прошло уже 20 дней. Без него у Игнатова отсутствует процессуальное право идти в Верховный суд. Безусловно и однозначно, жалоба в Верховный суд будет подана на решение Московского областного суда и на решение первого кассационного суда. Именно этими актами, по мнению Игнатова, нарушен принцип судебной защиты. Михаила лишили права на судебную защиту. При этом нужно не забывать, что права на защиту мы лишены и в международном суде. Сейчас стоит цель доказать недобросовестному агенту, что он был неправ. Ничего не сделал по агентскому договору и требует от футболиста весомые денежные средства за несделанную работу. Мы надеемся на верховенство закона в Верховном суде РФ», — приводит слова Бжезовской «Матч ТВ».