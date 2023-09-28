Семак рассказал о кадровых проблемах «Зенита» перед матчем с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах своей команды перед матчем 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Напомним, матч состоится в субботу, 30 сентября. Начало игры в 12:00 мск.

«С нами нет ни Михаила Кержакова, ни Славы Караваева. Андрей Мостовой тоже участвует в тренировках только фрагментарно — его участие в матче под вопросом. Мишу и Славу беспокоят определённые проблемы, поэтому их участие в матче под вопросом», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

На данный момент подопечные Семака располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков. Отставание «Зенита» от лидирующего «Краснодара» — четыре очка. Петербуржцы также уступают одно очко самарским «Крыльям Советов».