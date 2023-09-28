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Сборная России сыграет с Камеруном на «ВТБ Арене»

Сборная России сыграет с Камеруном на «ВТБ Арене»
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Товарищеский матч сборных России и Камеруна состоится в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.

Кроме того, Митрофанов не стал комментировать информацию о возможном проведении второго товарищеского матча с командой Кении.

«Планируем провести два матча в октябре, дадим официальный комментарий после того, как договоримся. Не хочу в принципе комментировать этот момент, это неправильно. Есть разная информация, у неё разная степень достоверности», — приводит слова генерального секретаря РФС «РИА Новости».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине. Всего после начала действия санкций сборная России сыграла восемь товарищеских матчей.

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