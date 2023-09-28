Изидор: в «Локо» я отличился семь раз в восьми играх, но всё равно не попадал в состав

Французский нападающий Вильсон Изидор рассказал, поему решил покинуть московский «Локомотив».

«Летом я понял, мне нужно что-то менять, решил принять новый вызов в карьере, и я сообщил об этом руководству клуба. С чем это связано? Скажу так: в определенные моменты мне не хватало доверия от тренерского штаба, иногда я его совсем не ощущал. Помню, у меня была серия в прошлом сезоне, когда я отличился семь раз в восьми играх, или что-то около того, но при этом всё равно не попадал в стартовый состав. Безусловно, выбор всегда за главным тренером. Возможно, он больше доверял другим игрокам, чем мне. Всё меньше и меньше мне хотелось каждый раз оставаться на скамейке запасных», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.