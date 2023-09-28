Геркус — о допуске юношеской сборной России: вероятно, в УЕФА есть менее радикальное крыло

Экс-президент московского «Торпедо» Илья Геркус высказался о решении УЕФА допустить юношеские сборные России до 17 лет к международным турнирам.

«Бойкотируют решение УЕФА всё‑таки несколько стран, не так много. Это не большинство. Вероятно, в УЕФА есть менее радикальное крыло. Они выработали такую заведомо неприемлемую формулу. Вот, мол, наше стремление к диалогу. А нам хочется играть. Почему бы не воспользоваться шансом?

U17 мы выигрывали несколько раз. Но что это такое? Если бы нам разрешили играть на U19 и U21… Какую ответственность юноши до 17 лет несут или не несут? УЕФА не имеет права кого‑то в чём‑то обвинять. Кто их уполномочил? Они что, юристы?

Решение УЕФА плохое! Что делать? «Спасибо» сказать из вежливости. Парни, мы видим, что вам не всё равно, но сами так играйте. Устройте чемпионат без флагов. Цирк просто! Заведомо смешная или грустная ситуация, как хотите к ней относитесь», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Напомним, 26 сентября стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.

Отмечалось при этом, что российские юниоры не смогут проводить матчи на территории России и выступать в форме с признаками национальной идентичности.