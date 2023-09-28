Форвард «Зенита» Изидор восхитился игрой Кузяева за французский «Гавр»

Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высоко оценил игру российского полузащитника Далера Кузяева в составе «Гавра». Изидор пожелал Кузяеву занять высокое место в чемпионате Франции

«Когда я смотрел матчи «Зенита» в чемпионате России, то этот парень постоянно был в движении, всё время бегал без остановки! Не знаю уж, сколько километров он наматывал за матч, но сейчас то же самое проделывает во Франции. Там очень силовой чемпионат, и Кузяев здорово в нём смотрится. Я слышал о нём только хорошее и желаю ему, чтобы его команда, с помощью многочисленных голов Далера, поднялась в таблице как можно выше», – сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.