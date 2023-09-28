Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: у нас нет никаких претензий к Мажичу

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у клуба нет серьёзных претензий к главе судейского департамента Милораду Мажичу.

«У нас нет никаких претензий к Мажичу. Пока всё, что происходит, вполне себе нормально. У нас нет никаких глобальных претензий к судейству. Может быть, что-то по каким-то отдельным случаям, но в целом вопросов нет», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, ранее президент «Урала» Григорий Иванов весьма жёстко высказался о работе Мажича, заявив, что тот не проводит встречи с представителями клубов Российской Премьер-Лиги.

По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков по результатам девяти матчей.