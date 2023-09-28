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«Реал» Мадрид следит за ситуацией вокруг нападающего «Наполи» Осимхена

«Реал» Мадрид следит за ситуацией вокруг нападающего «Наполи» Осимхена
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Мадридский «Реал» отслеживает ситуацию вокруг форварда итальянского «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает ChiringuitoChampions со ссылкой на Sky Sports.

По сведениям источника, также в нигерийском нападающем заинтересованы неназванные саудовские клубы и лондонский «Челси». Все они готовы вступить в борьбу за игрока ближайшей зимой.

По состоянию на сегодняшний день «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав восемь очков по результатам первых пяти сыгранных матчей. Виктор Осимхен в этом сезоне провёл пять матчей в рамках Серии А и забил три гола.

В прошлом сезоне 24-летний нигериец забил 26 голов и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах внутреннего итальянского первенства и помог неаполитанцам выиграть чемпионский титул.

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