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Глава Ла Лиги высказался по поводу «дела Негрейры» на фоне обвинений в адрес «Барселоны»

Глава Ла Лиги высказался по поводу «дела Негрейры» на фоне обвинений в адрес «Барселоны»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на то, что каталонской «Барселоне» предъявлено официальное обвинение в даче взятки по делу вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

Я должен посмотреть на обвинение «Барселоны» в даче взятки, должен увидеть аргументацию. Взятка — это когда преступление совершается в отношении государственного служащего. Может быть, они считают, что судьи таковыми являются. Я не знаю, я должен дать правовую оценку как юрист.

Гражданская гвардия в техническом комитете арбитров появилась в результате того, что Ла Лига попросила федерацию футбола Испании аккредитовать ряд доказательств для расследования. Мы запрашивали оценку УЕФА, опрос судей и некоторые другие моменты, которые федерация нам не предоставила.

Вследствие этого было произведено проникновение с целью получения документации, которая не была предоставлена. Следует отметить, что мы практически единственная частная сторона обвинения, которая придаёт импульс делу Негрейры. Мы единственные, кто вносит свой вклад, чтобы продвинуть это дело. Есть и другие участники частного обвинения, например, мадридский «Реал», который сделал письменное заявление и больше ничего не сделал. Хотя кажется, что их представители очень заинтересованы, но они больше ничего не сделали», — приводит слова Тебаса Marca.

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