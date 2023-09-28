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«Барселона» не получила официального уведомления о выдвинутых обвинениях по делу Негрейры

«Барселона» не получила официального уведомления о выдвинутых обвинениях по делу Негрейры
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Каталонская «Барселона» ещё не получала официального уведомления о выдвинутых в её сторону обвинениях во взяточничестве по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Хосе Негрейры. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, ситуация с обвинениями не застала «Барселону» врасплох. В каталонском клубе были готовы к тому, что нечто подобное может случиться, и давно разрабатывали план действий на этот случай. На данном этапе сине-гранатовые не планируют делать публичных заявлений по этому поводу. Напомним, ранее стало известно, что «Барселоне» предъявлено официальное обвинение во взяточничестве по делу Негрейры.

Отмечалось, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре посчитал выплату в размере € 7,5 млн от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей преступлением.

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