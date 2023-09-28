Форвард «Зенита» Изидор: я ушёл из «Локо» из-за Дзюбы? Нет-нет, это неправда

Новый нападающий «Зенита» Вильсон Изидор опроверг слухи о том, что он покинул московский «Локомотив» из-за Артёма Дзюбы.

«Нет-нет, это неправда. Артём – классный парень, качественный игрок, который тоже многому научил меня. Здорово, когда можно учиться чему-то у таких опытных спортсменов. У меня с ним хорошие взаимоотношения, так что причина ухода точно не в нём и не в конкуренции с ним», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, 9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/2024 с обязательным правом выкупа. Футболист выступал за железнодорожников с 2022 года, он провёл за московскую команду 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.