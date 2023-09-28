Дзагоев сегодня подпишет контракт с «Ламией», стороны пришли к соглашению

Российский полузащитник Алан Дзагоев подпишет контракт с греческим клубом «Ламия» в четверг, 28 сентября. Об этом сообщает BNSports. По информации источника, 33-летний хавбек согласовал условия соглашения с «Ламией».

После шести сыгранных туров «Ламия» имеет в своём активе шесть очков и располагается на девятом месте в Суперлиге Греции. Стоит отметить, что за «Ламию» выступает сербский экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.

Последним клубом 33-летнего Алана Дзагоева был казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Дзагоев провёл 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, где стал трёхкратным чемпионом России.