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Главный тренер «Барселоны» Хави отказался обсуждать дело Негрейры

Главный тренер «Барселоны» Хави отказался обсуждать дело Негрейры
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Главный тренер «Барселоны» Хави отказался обсуждать дело бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

«У меня нет времени на размышления о деле Негрейры. Я беспокоюсь о матчах, стратегии, своих игроках, я не трачу время на размышления о таких вещах», — приводит слова Хави Diario SPORT.

Напомним, сегодня стало известно, что «Барселоне» предъявлено официальное обвинение в даче взятки по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

Позднее сообщалось, что каталонский клуб ещё не получал уведомление о начатом в его отношении судебном расследовании. Также отмечалось, что «Барселона» была готова к такому повороту событий и на данном этапе не планирует делать публичных заявлений.

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