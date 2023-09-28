В Камеруне Это'О обвинили в коррупции и направили письмо по этому вопросу в ФИФА

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи», а ныне президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О находится на грани отставки. Футбольная лига этой страны опубликовала открытое письмо, в котором призвала президента ФИФА Джанни Инфантино отстранить экс-форварда с занимаемой должности, сообщает Marca.

По информации источника, Это'О обвиняется в коррупции и организации договорных матчей. В указанном письме резюмируются те действия, которые совершил бывший нападающий и которые должны привести к его уходу с занимаемой должности.

Ещё одним поводом для отстранения Это'О является расследование по делу о хищении денежных средств. Это'О планирует продержаться на занимаемой должности ещё два года, пока срок его полномочий не истечёт.