РФС назвал допуск юношеских сборных России к турнирам позитивным шагом

В Российском футбольном союзе (РФС) позитивно оценивают решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Важно то, что такое решение исполком УЕФА принял. Это непростая работа, мы оцениваем такое решение позитивно, это большое достижение, которое свидетельствует о некоем изменении позиции УЕФА. Понятно, что предстоит очень большая работа, давайте её продолжать. Это непростая ситуация, и коллеги делают шаги по направлению к нам. Дальше будем нарабатывать до полного восстановления прав РФС, клубов, сборных с точки зрения соревновательной практики», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

Напомним, исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. Отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания конфликта на Украине.