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Изидор объяснил, почему улетел во Францию, будучи футболистом «Локомотива»

Изидор объяснил, почему улетел во Францию, будучи футболистом «Локомотива»
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Французский нападающий Вильсон Изидор объяснил, почему улетел во Францию, будучи футболистом «Локомотива». Напомним, после этого он покинул стан московского клуба и перешёл в «Зенит»,

«28 августа «Локо» дал мне возможность вернуться в Москву из Сочи. В это время мы всё ещё ждали соглашения между двумя клубами – у меня было несколько предложений из-за границы, на которые «Локо» постоянно отвечал отказом. 31 августа был единственный рейс, на котором я мог бы добраться до Франции и ещё успеть пройти там медосмотр и подписать с кем-то контракт. Если бы я на него не сел, то всё, других возможностей у меня уже не было бы. И я решил – ок, беру билеты и надеюсь, что клубы смогут договориться друг с другом. До полуночи 1-го сентября эта надежда была во мне жива, но в итоге все закончилось ничем. После этого я попросил руководство «Локо» дать мне еще несколько дней, чтобы поискать предложения в тех странах, где трансферное окно было ещё открыто, но клуб по-прежнему отклонял все возможные варианты. Поэтому я должен был вернуться в Москву и в итоге «Локо» принял предложение от «Зенита», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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