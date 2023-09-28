Руководство «Торпедо» рассматривает вариант с отставкой президента клуба Савина

Руководство «Торпедо» недовольно работой президента клуба Ярослава Савина и рассматривает вариант с его отставкой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, должность президента московского «Торпедо» Ярослав Савин занял 2 марта 2023 года. Ранее этот пост занимал Илья Геркус. По состоянию на сегодняшний день автозаводцы занимают шестое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 17 очков по результатам 11 сыгранных матчей.

В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Ленинградцем». Встреча состоится 1 октября, начало — в 13:00 по московскому времени. Отметим, что ранее в сентябре Савин заявлял о новой цели чёрно-белых с точки зрения посещаемости — автозаводцы хотели видеть на своих трибунах по меньшей мере 10 тыс. человек в каждом матче.