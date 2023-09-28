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«Стоит уточнить момент у клуба». Изидор – о праве выкупа «Зенитом»

«Стоит уточнить момент у клуба». Изидор – о праве выкупа «Зенитом»
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Французский нападающий Вильсон Изидор признался, что не знает, почему перешёл из «Локомотива» в «Зенит» именно на правах аренды. Игрок посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом в клуб.

«Почему именно аренда? Не знаю, стоит уточнить этот момент у клуба. От чего зависит мой переход в «Зенит» после окончания аренды? По этому вопросу тоже лучше обратиться в клуб», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, 9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/2024 с обязательным правом выкупа. Футболист выступал за железнодорожников с 2022 года. Он провёл за московскую команду 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.

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