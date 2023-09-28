Вильсон Изидор: в «Зените» всё замечательно – настоящий клуб мирового уровня

Французский нападающий Вильсон Изидор поделился впечатлениями от выступлений за «Зенит».

«Петербург – невероятный и очень красивый, мне тут так нравится! В новом клубе тоже всё замечательно, меня отлично приняли, помогают с адаптацией. В «Зените» топовая инфраструктура, это самый настоящий клуб мирового уровня, я в полном восторге. И это только добавляет желания работать на максимум и доказывать, что я оказался здесь не просто так», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, 9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/2024 с обязательным правом выкупа. Футболист выступал за железнодорожников с 2022 года, он провёл за московскую команду 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.

