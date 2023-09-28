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В ЦСКА отреагировали на слова Фернандеса о сорвавшемся переходе: зачем вся эта неправда?

В ЦСКА отреагировали на слова Фернандеса о сорвавшемся переходе: зачем вся эта неправда?
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Главный специалист по международным отношениям в ЦСКА Максим Головлев отреагировал на слова защитника «Зенита» Марио Фернандеса о том, что он хотел вернуться в московский клуб, но представители армейцев вышли из переговоров.

«Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью, снова получать вопросы. Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом — я надеялся, что она ненастоящая и уговаривал его одуматься. Больше мне добавить нечего — и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему. Как говорится, уходя — уходи. Я желаю Марио только удачи и очень благодарен за все годы вместе, за то, что Марио делал для клуба», — приводит слова Головлева Sport24.

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