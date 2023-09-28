Доннарумма: хочу выиграть ЛЧ и стать чемпионом мира с Италией – это вершина

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма заявил о намерении выиграть Лигу чемпионов, чемпионат мира и «Золотой мяч».

«Я хочу выиграть как можно больше, как с клубом, так и со сборной.

Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом мира с Италией. Надеюсь, однажды я смогу её осуществить. Буду стараться изо всех сил. Это было бы вершиной моей карьеры.

Я уже выиграл трофей Яшина. Это было непросто. Но мечтать всегда приятно: я приложу все усилия, и кто знает, как судьба отблагодарит меня за старания», – приводит слова Доннаруммы Calciomercato.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» на протяжении двух лет. В текущем сезоне итальянский голкипер провёл за парижан семь матчей во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.