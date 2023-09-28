Сутормин назвал причину поражений «Зенита» в матчах с «Динамо» и «Локомотивом»

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин назвал причину поражений команды в матчах с «Динамо» (2:3) и «Локомотивом» (1:2).

«Эти домашние поражения, поражения на последних минутах — такого не должно быть. Мы разобрали ошибки и после матча с «Динамо», и после игры с «Локомотивом». Будем стараться не допускать их в дальнейшем и выходить на то место, на котором должны быть. Да, мы не очень довольны, но всё в наших руках. У нас ещё есть время на то, чтобы исправить ситуацию.

Что общее в этих поражениях? Я думаю, всему виной потеря концентрации на последних минутах — пропускаем обидные голы из-за своих ошибок. Если брать предыдущие сезоны, то такие матчи мы обычно доводили до побед, а в этом году уже два таких поражения. Надо менять ситуацию», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».