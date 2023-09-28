2DROTS — «Химки»: гости открыли счёт

В эти минуты проходит матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками». Встреча принимает стадион «Москвич». Обслуживает игру бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Стартовый свисток раздался в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте нападающий «Химок» Кирилл Панченко точным ударом открыл счёт в этой встрече, — 1:0 в пользу подмосковной команды.

На пути к стадии 1/32 финала 2DROTS обыграли «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки» в последних пяти матчах Мелбет Первой лиги добыли две победы (над «Ленинградцем» и тульским «Арсеналом»), проиграли клубу «СКА-Хабаровск» и дважды сыграли вничью (с «Волгарём» и «Кубанью»).