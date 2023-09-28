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2DROTS — «Химки»: гости открыли счёт

2DROTS — «Химки»: гости открыли счёт
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В эти минуты проходит матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками». Встреча принимает стадион «Москвич». Обслуживает игру бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Стартовый свисток раздался в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России . 1/32 финала
28 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК
2DROTS
Москва
2-й тайм
0 : 2
Химки
Химки
0:1 Панченко – 15'     0:2 Нетфуллин – 59'    
Удаления: Клуцей – 25' / нет

На 15-й минуте нападающий «Химок» Кирилл Панченко точным ударом открыл счёт в этой встрече, — 1:0 в пользу подмосковной команды.

На пути к стадии 1/32 финала 2DROTS обыграли «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки» в последних пяти матчах Мелбет Первой лиги добыли две победы (над «Ленинградцем» и тульским «Арсеналом»), проиграли клубу «СКА-Хабаровск» и дважды сыграли вничью (с «Волгарём» и «Кубанью»).

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