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Сутормин: старт сезона в исполнении «Зенита» оцениваю на троечку

Сутормин: старт сезона в исполнении «Зенита» оцениваю на троечку
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Футболист «Зенита» Алексей Сутормин оценил старт сезона в исполнении сине-бело-голубых «на троечку». В то же время он подчеркнул, что последние поражение команды в матче с «Локомотивом» (1:2) уже забыто.

«Забыто ли сейчас поражение от «Локомотива»? Думаю, оно забыто, но о настроении, которое было у нас сразу после матча, надо помнить всегда, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций. Это должно стать для нас дополнительным настроем на следующий матч. Мы настроены реабилитироваться перед болельщиками, выиграть и начать свой победный путь.

Как оценю старт сезона? На троечку. Эти домашние поражения на последних минутах сыграли не лучшую роль. Есть ещё две трети пути, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».

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