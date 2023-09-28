2DROTS — «Химки»: у хозяев удалили игрока за вторую жёлтую карточку

В эти минуты проходит матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками». Встреча принимает стадион «Москвич». Обслуживает игру бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Стартовый свисток раздался в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 15-й минуте нападающий «Химок» Кирилл Панченко точным ударом открыл счёт в этой встрече, а через восемь минут после этого хозяева поля остались в меньшинстве — ганский хавбек Годфред Клуцей был удалён за второе предупреждение.
На пути к стадии 1/32 финала 2DROTS обыграли «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки» в последних пяти матчах Мелбет-Первой лиги добыли две победы (над «Ленинградцем» и тульским «Арсеналом»), проиграли клубу «СКА-Хабаровск» и дважды сыграли вничью (с «Волгарём» и «Кубанью»).
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