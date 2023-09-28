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Изидор высказался о конкуренции в нападении «Зенита»

Изидор высказался о конкуренции в нападении «Зенита»
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Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о конкуренции в атаке санкт-петербургской команды.

«Во-первых, они – отличные люди, которые очень добры ко мне. Ваня – весёлый, Матео тоже крутой, они старше меня, и я стараюсь научиться чему-нибудь у них. Оба – замечательные футболисты, которые забивают много мячей. И это круто, потому что, несмотря на конкуренцию, мы втроем хотим одного и того же – делать лучшее, на что мы способны, чтобы помочь команде завоевать чемпионство и Кубок страны.

Мне комфортно на всех позициях в нападении — слева, справа, в центре. И вообще готов играть везде, где буду нужен главному тренеру», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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