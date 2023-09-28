Сутормин: в Оренбурге всем командам непросто играть — и покрытие, и необычный стадион

Игрок «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о предстоящем матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Поменялся ли «Оренбург» по сравнению с прошлыми сезонами? Думаю, что всё плюс-минус так же. Исполнители остались те же, они показывают комбинационную игру. В Оренбурге всем командам непросто играть — и покрытие, и необычный стадион. Думаю, это будет на сто процентов непростой матч. Надо очень серьёзно к нему подойти — нам очень нужна победа.

Искусственное покрытие в Оренбурге? Это вопрос привычки — нужно время на адаптацию. Кому-то может хватить 5-10 минут при разминке, а кому-то этого будет мало. «Оренбург» каждый день тренируется на таком поле, оно им более привычно, но одинаковое для всех — надо выходить и показывать футбол, в который мы умеем и можем играть.

Много ли там осталось знакомых? Из футболистов — поменьше, в основном из административного штаба. Увидимся, спросим, как у них дела, какие нюансы внутри команды», — сказал Сутормин в интервью пресс-службе клуба.

Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» состоится 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.