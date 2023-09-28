Владельцы «Ливерпуля» объявили об инвестициях в клуб

Президент Fenway Sports Group Майк Гордон объявил, что глобальная спортивная инвестиционная компания Dynasty Equity завершила стратегическую инвестицию в акционерный капитал футбольного клуба «Ливерпуль».

«Наша долгосрочная приверженность «Ливерпулю» остаётся такой же сильной, как и прежде. Мы всегда говорили, что если найдётся инвестиционный партнёр, который подойдёт «Ливерпулю», мы воспользуемся этой возможностью, чтобы помочь обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость и будущий рост клуба», — приводит слова Гордона официальный сайт клуба.

«Для нас большая честь сотрудничать с FSG и поддерживать замечательное наследие «Ливерпуля» в рамках стратегического партнёрства, которое основано на взаимном уважении и глубоких отношениях между нашими командами», — сказал исполнительный председатель Dynasty Джонатан М. Нельсон.

На данный момент «Ливерпуль» идёт на второй строчке в английской Премьер-лиге с 16 очками. Также команда начала групповой этап Лиги Европы, одолев ЛАСК со счётом 3:1.