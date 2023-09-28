Защитник «Севильи» Серхио Рамос высказался перед матчем с «Барселоной», где сделал акцент, что победа над сине-гранатовыми даст эмоциональный бонус.

«У меня дополнительная мотивация, потому что играть против этих соперников, которые являются лучшими, как это бывает в Лиге чемпионов, — это плюс, как бы нам этого не хотелось. Они являются фаворитами во всём, в Ла Лиге и в Лиге чемпионов, и поэтому победа над ними даёт эмоциональный бонус.

Меня больше беспокоит, чтобы у команды была хорошая линия защиты, она сохраняла ворота чистыми и была прочной в обороне, чтобы остальные линии чувствовали себя комфортно в защите, и именно это заставляет нас расти как команда», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.

Напоминаем, что испанский защитник вернулся в «Севилью» спустя 18 лет, поиграв в «Реал» Мадриде и «ПСЖ». На данный момент Серхио сыграл по одному матчу в Ла Лиге и групповом этапе Лиги чемпионов, где результативными действиями не отметился.

«Барселона» — «Севилья» сыграют в рамках Ла Лиги в 03:00 1 октября.

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