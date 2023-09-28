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Игрок «Амкала» Лобкарёв: не удивлюсь, если 2DROTS заявятся в профессиональный футбол

Игрок «Амкала» Лобкарёв: не удивлюсь, если 2DROTS заявятся в профессиональный футбол
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Футболист «Амкала» Владимир Лобкарёв, ранее выступавший за различные профессиональные команды, высказался о движении медийных команд в сторону профессионального футбола.

«Весь медиафутбол — это большая конкуренция. Каждый хочет выигрывать и соответственно брать профессиональных игроков. Сейчас медиафутбол двигается в сторону профессионального. Не удивлюсь, если 2DROTS, например, заявятся в профессиональный футбол.

Многие в профессиональном футболе не могут принять, что блогеры, снимавшие челленджи, делают такую карьеру, что их команды популярнее многих? Да. И это хороший пример. Но можно убрать конфликты, мат — это как раз примеры плохие. Нас смотрит большая аудитория, в основном, молодёжь. Медиалига — это всё-таки про спорт, про футбол. Про себя могу сказать только, что беру своё здесь футбольными навыками», — приводит слова Лобкарёва «РБ Спорт».

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