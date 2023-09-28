Боков: у Федотова в ЦСКА всё под контролем и по плану

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков объяснил, почему армейцы много пропускают в последних матчах и не могут победить, а также рассказал виноват ли в этом главный тренер команды Владимир Федотов.

«Почему ЦСКА не может победить в последних матчах и много пропускает? Идет сильная ротация в составе из-за травм. Начинал ЦСКА с полной обоймой защитников, сейчас постоянная ротация в обороне. Это нормальное явление, ничего страшного в этом нет, только через такие моменты будет развитие. С возращением травмированного Дивеева и дисквалифицированного Роши армейцы будут стабильнее. Будет сильный тыл в обороне, и уверенность появится. Да и сейчас у команды игра хорошая. Пропускают много, но сама игра ЦСКА впечатляет, также у коллектива есть характер, неуступчивость.

Многие считают, что Федотов делает что-то не так? Вовсе нет. Если у команды не идёт, то все шишки летят в сторону главного тренера. У Владимира Валентиновича всё под контролем, всё по плану. Думаю, что у ЦСКА не долго будет продолжаться серия без побед, тем более они знают как с этим справляться. В скором будущем мы увидим сильный ЦСКА», — приводит слова Бокова Metaratings.

ЦСКА после девяти туров в нынешнем сезоне МИР РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице с 13 очками.