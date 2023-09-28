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Игрок «Химок» Скворцов: 2DROTS — не уровень медийного футбола. Они — профессионалы

Игрок «Химок» Скворцов: 2DROTS — не уровень медийного футбола. Они — профессионалы
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Защитник «Химок» Лев Скворцов прокомментировал исход кубкового матча с 2DROTS, который завершился победой подмосковной команды со счётом 2:0.

«Это был хороший матч. Как и предполагал, было очень тяжело. Они настроились на нас.

У них играет много хороших ребят. Это не уровень медийного футбола. Они все были профессионалами. Сегодня у каждого из них был запредельный настрой на кубковый матч. Мы тоже отлично подошли к игре. Сделали всё, что нам советовали тренеры. Самое главное — победили и идём дальше!

Рисовал фол? Любой футболист в этой ситуации упал бы ради своей команды. Касание там было. Он коснулся меня — это вторая жёлтая и удаление, соперник шёл агрессивно», — сказал Скворцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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