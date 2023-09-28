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Подмосковные «Химки» выбили 2DROTS из Кубка России

Подмосковные «Химки» выбили 2DROTS из Кубка России
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Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками». Встречу принимал стадион «Москвич». Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0 в пользу «Химок».

На 15-й минуте нападающий гостей Кирилл Панченко открыл счёт в этой встрече. Спустя восемь минут хозяева поля остались в меньшинстве после удаления хавбека Годфреда Клуцея за второе предупреждение. В компенсированное к первому тайму время Бутта Магомедов не реализовал пенальти. На 59-й минуте Равиль Нетфуллин удвоил преимущество «Химок» и установил окончательный счёт в матче.

Напомним, на пути к стадии 1/32 финала медиаклуб 2DROTS обыграл «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки», вступившие в борьбу за Кубок с 1/32 финала, завоевали право сыграть в 1/16.

Фонбет Кубок России . 1/32 финала
28 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
0 : 2
Химки
Химки
0:1 Панченко – 15'     0:2 Нетфуллин – 59'    
Удаления: Клуцей – 25' / нет
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