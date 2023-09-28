«Барселона» объявила о чистой прибыли в € 304 млн в прошлом сезоне

Совет директоров «Барселоны» сообщил, что финансовый год — 2022/2023 завершился с чистой прибылью в € 304 млн после уплаты налогов. Это выше, чем было утверждено в бюджете прошлого сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что эти результаты были достигнуты за сезон, который войдёт в историю благодаря рекордным операционным показателям в коммерческой сфере и сфере эксплуатации объектов. Клуб добился улучшений во всех направлениях бизнеса, зафиксировав в каждом из них показатели выше ожидаемых.

На коммерческом уровне клуб достиг рекордных показателей с доходом в € 351 млн (+43% по сравнению с предыдущим годом). Спонсорская сумма практически достигла € 200 млн, а объём продаж в магазинах Barça Stores составил € 100 млн, что также является абсолютным рекордом.