Агент: Рахманович начал играть так, как от него ждали в «Крыльях Советов»

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы форварда «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, высказался о выступлениях игрока в текущем сезоне.

«Я не стал бы говорить, что Рахманович показывает какую-то сумасшедшую игру в нынешнем сезоне, он просто начал играть так, как от него ждали. До приезда в Россию он выдал отличный сезон в Турции. И получилось так, что в прошлом сезоне в России он не показал того, что ждали. Стоит сделать скидку на то, что он привыкал к команде, к новой лиге. И я надеюсь, что сейчас он продолжит.

Не знаем, что случится в будущем. В летнее трансферное окно мы и наши партнёры общались с несколькими клубами как в России, так и за её пределами. Мы ищем правильный вариант для Амара, пока такого не было. Но, возможно, лучше, если трансфера не случится, потому что сейчас он начал показывать хороший футбол в каждом матче, помогать команде. В то же время не сомневаюсь, что, если Рахманович продолжит в том же духе, будут хорошие предложения не только из России», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

В текущем сезоне Рахманович принял участие в девяти встречах самарской команды, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2 млн.