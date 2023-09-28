Отец Кирилла Панченко: верю, что сын впишет нашу фамилию в историю российского футбола

Бывший советский и российский футболист Виктор Панченко высказал мнение о карьере своего сына, нападающего «Химок» Кирилла Панченко.

«Мой сын ещё не превзошёл меня, но я об этом мечтаю. Для этого у него ещё есть время. Кириллу не хватает футбольной наглости. Я только в свои 60 лет понял, что и мне этого не хватало в мои футбольные годы, а так он у меня хорошо воспитанный человек.

Жду большего от сына. Сегодня он забил 101 гол в матче на уровне Первой лиги, РПЛ и Кубка России. По большому счёту он ещё ничего не сделал. Пусть станет лучшим бомбардиром или забьёт пять голов в одном матче — что-нибудь существенное, чтобы записать нашу фамилию, как сделал его папа.

Верю, что мой сын впишет фамилию «Панченко» ещё раз в историю российского футбола. Если бы не верил в это, не учил бы его с детства футболу», — приводит слова Панченко Sport 24.

На данный момент нападающий Кирилл Панченко сыграл за «Химки» семь матчей в Мелбет Первой лиге, где забил один мяч. А также принял участие в 1/32 финала Фонбет Кубка России в матче с 2DROTS (2:0), где отметился голом.