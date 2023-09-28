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Игрок «Химок» Магомедов: Гаучо хороший форвард, но перегорел. Мы доминировали

Игрок «Химок» Магомедов: Гаучо хороший форвард, но перегорел. Мы доминировали
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Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал победу в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с 2DROTS (2:0).

«2DROTS молодцы. Хорошая команда. По технике хорошая школа у ребят, хорошая команда, атмосфера, болельщики довольны. Хорошая игра.

Удаление предопределило результат? Гаучо — хороший нападающий, много разговоров о нём. Думаю, парень перегорел просто. Не знаю, там всё по делу. Его могли ещё по первому эпизоду удалять. Не могу сказать, что это сильно повлияло на игру. Мы и так должны были доминировать и выигрывать», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на пути к стадии 1/32 финала медиаклуб 2DROTS обыграл «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки», вступившие в борьбу за Кубок с 1/32 финала, завоевали право сыграть в 1/16.

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